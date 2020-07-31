Российский Су-27 сопроводил американский самолет над Черным морем

Российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик ЕР-3Е над Черным морем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальный центр управления обороны.

Су-27 приблизился на безопасное расстояние к судну США, и российский экипаж идентифицировал иностранный самолет.

После разворота ЕР-3Е от российской границы истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

В военном ведомстве отметили, что Су-27 действовал строго в рамках международных правил использования воздушного пространства.

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