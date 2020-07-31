Часть сил ВС Армении приведена в высокую боеготовность из-за внезапной проверки

Часть подразделений вооруженных сил Армении приведена в высокую степень боеготовности в рамках внезапной проверки, которую объявил в пятницу утром, 31 июля, начальник генштаба. Об этом заявила пресс-секретарь минобороны страны Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

По ее словам, в проверках принимают участие объединения, воинские части первого эшелона и часть сил центрального подчинения.

Пресс-секретарь отметила, что военное руководство намерено проверить боеготовность подразделений, их способность к быстрым реагированиям в сложившейся ситуации.

В ходе проверок будут проведены тренировки по управлению огнем, разыграны оперативно-тактические эпизоды.

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