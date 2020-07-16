Число погибших военных ВС Азербайджана на границе с Армений выросло до 12

В ходе боев между подразделениями ВС Азербайджана и Армении погиб еще один военный. Им является азербайджанский солдат-сверхсрочник, передает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.

Таким образом, число погибших во время вооруженного конфликта на границе среди военнослужащих ВС Азербайджана с 12 июля возросло до 12.

«Подразделения осуществляют ответные мероприятия с целью подавления боевой активности противника», — сообщает оборонное ведомство Азербайджана.

Приграничный конфликт в Товузском районе на границе Армении и Азербайджана начался 12 июля.

Ереван обвинил Баку в попытке захвата опорного пункта на приграничной территории. Минобороны Азербайджана настаивает, что конфликт начался после того, как ВС Армении устроили обстрел их позиций. Жертвами конфликта стали военные обеих стран.

Россия, США, страны Евросоюза и ряд других государств призвали стороны немедленно прекратить огонь и вернуться к переговорам. Турция, в свою очередь, открыто поддержала Баку, обвинив Армению в эскалации конфликта.

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