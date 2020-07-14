Истребители РФ перехватили самолеты-разведчики НАТО над Баренцевым и Черным морями

Над территорией Черного и Баренцева моря были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российские истребители Южного военного округа провели перехват летательных аппаратов.

Национальный центр управления обороной России уточнил, что разведчики были идентифицированы как Р-3С «Орион» ВВС Норвегии, самолеты RС-135 ВВС США, Р-8А «Посейдон» ВМС США, а также беспилотник MQ-9А «Рипер» ВВС США.

Российские летчики сопроводили самолеты НАТО с соблюдением безопасного расстояния.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российские истребители перехватили разведчика США над Японским морем

— Разведку у границ РФ за неделю провели 30 иностранных самолетов

— Российские истребители перехватили американские самолеты над Черным морем