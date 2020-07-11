Трамп выразил свою позицию по выходу США из НАТО
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не хотел бы выходить из Североатлантического альянса. Об этом он рассказал в интервью обозревателю The Washington Post Марку Тиссену, сообщает ТАСС.
При этом Трамп подчеркнул, что хотел бы, чтобы другие страны — члены альянса «платили свою справедливую долю».
Американский лидер пояснил, что, благодаря его усилиям восемь стран НАТО тратят на оборону 2% ВВП, однако этого мало.
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