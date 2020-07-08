КНР отметила «превосходное» сотрудничество с РФ по вопросам стратегической безопасности
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Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун, заявил, что Китай и Россия имеют «превосходное сотрудничество» по вопросам стратегической безопасности, передает РИА «Новости».
Он отметил, что китайская сторона поддерживает постоянный контакт с российскими партнерами.
«Мы контактируем эффективно. Я бы не назвал это переговорами, я бы назвал это консультациями по очень важным вопросам, по стратегическим вопросам», — сказал Цун.
Он добавил, что у держит постоянный контакт с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым по вопросам контроля над вооружениями и иранской ядерной проблеме.
По мнению Цуна, это показывает «высокий уровень стратегического партнерства между двумя странами».