В Пентагоне усомнились в гибели военных США из-за якобы сговора РФ с талибами**

Глава Центрального командования США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи сомневается в том, что американские военные погибли в Афганистане из-за якобы сговора России с талибами (организация запрещена в России)*. Об этом он сказал журналистам телеканала Fox News.

Генерал заявил, что он «просто не нашел там причинно-следственную связь».

Ранее газета The New York Times написала, что Россия побуждала боевиков движения «Талибан»* совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Российская сторона отрицает данную информацию, движение «Талибан»* также заявляет о несоответствии опубликованных сведений действительности. Позже газета Washington Post заявила, что из-за якобы сговора России и талибов в Афганистане погибли «несколько» американских военных. Трамп, в свою очередь, сказал, что никто не проинформировал ни его, ни вице-президента Майка Пенса о нападениях на солдат США в Афганистане, за которыми, возможно, стоит Россия.

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