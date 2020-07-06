Прокуратура инициировала проверку после жесткой посадки частного Ми-2 под Ростовом

Прокуратура инициировала проверку после жесткой посадки частного Ми-2 в Ростовской области, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Проверка будет проведена южной транспортной прокуратурой.

Ранее вертолет совершил жесткую посадку в районе поселка Кирсалово. Помимо одного погибшего, еще один человек получил травмы. Он был госпитализирован.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате отказа двигателя.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: — При жесткой посадке частного Ми-2 под Ростовом погиб человек