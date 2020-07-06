Украина предупредила о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией
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Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа предупредил о подготовке сил к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщает издание «Думская».
Он отметил, что в случае полномасштабной конфронтации боевые действия приведут к множеству потерь среди военных и гражданского населения.
Неижпапа подчеркнул, что украинские власти ожидают «атаки» со стороны России по Херсонской области, чтобы якобы пустить воду в Крым.
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