Украина предупредила о подготовке к полномасштабной конфронтации с Россией

Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа предупредил о подготовке сил к полномасштабным боевым действиям с Россией. Об этом сообщает издание «Думская».

Он отметил, что в случае полномасштабной конфронтации боевые действия приведут к множеству потерь среди военных и гражданского населения.

Неижпапа подчеркнул, что украинские власти ожидают «атаки» со стороны России по Херсонской области, чтобы якобы пустить воду в Крым.

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