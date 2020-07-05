Американские авианосцы провели учения на месте маневров Китая
Два американских авианосца и стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress провели учения в Южно-китайском море, указано в сообщении Тихоокеанского командования Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает ТАСС.
В этом районе свои учения проводит Китай.
В частности, миссия бомбардировщика продлилась 28 часов, говорится в сообщении командования. Отмечается, что целью учений является демонстрация приверженности США стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Ранее сообщалось, что американские авианосцы вместе с кораблями сопровождения отправлены в Южно-Китайское море для проведения крупных учений с целью донести до Китая «острый сигнал» о том, что Соединенные Штаты не одобряют наращивание военной мощи Пекина в этом регионе.
Китайские морские учения проходят в районе островов Сиша (Парасельские острова), которые оспариваются КНР и Вьетнамом.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США отправили авианосцы к месту военных учений Китая
— Пентагон назвал контрпродуктивными учения КНР в Южно-Китайском море