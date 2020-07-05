Американские авианосцы провели учения на месте маневров Китая

Два американских авианосца и стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress провели учения в Южно-китайском море, указано в сообщении Тихоокеанского командования Военно-воздушных сил (ВВС) США. Об этом сообщает ТАСС.

В этом районе свои учения проводит Китай.

В частности, миссия бомбардировщика продлилась 28 часов, говорится в сообщении командования. Отмечается, что целью учений является демонстрация приверженности США стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее сообщалось, что американские авианосцы вместе с кораблями сопровождения отправлены в Южно-Китайское море для проведения крупных учений с целью донести до Китая «острый сигнал» о том, что Соединенные Штаты не одобряют наращивание военной мощи Пекина в этом регионе.

Китайские морские учения проходят в районе островов Сиша (Парасельские острова), которые оспариваются КНР и Вьетнамом.

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