Украина провела боевые испытания крылатой ракеты

На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Видео опубликовало издание Defense Express.

В рамках испытаний были выпущены две ракеты. Они поразили морские цели на расстоянии 80 км от берега.

На кадрах видео полет ракеты и уничтожение цели на воде, которая загорелась после попадания ракеты.

Ранее на Украине испытывали крылатую ракету Р-360 «Нептун» в конце мая и в 2019 года. В обоих случаях ракета преодолела расстояние в несколько сотен километров по заданному маршруту и успешно поразила цель.

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