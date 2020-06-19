Украина провела боевые испытания крылатой ракеты
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На полигоне под Одессой впервые прошли летные испытания со штатной боевой частью крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Видео опубликовало издание Defense Express.
В рамках испытаний были выпущены две ракеты. Они поразили морские цели на расстоянии 80 км от берега.
На кадрах видео полет ракеты и уничтожение цели на воде, которая загорелась после попадания ракеты.
Ранее на Украине испытывали крылатую ракету Р-360 «Нептун» в конце мая и в 2019 года. В обоих случаях ракета преодолела расстояние в несколько сотен километров по заданному маршруту и успешно поразила цель.
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