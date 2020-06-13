СМИ сообщают об обстреле базы с военными США в Ираке
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База в Ираке, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные телеканала Al-Ababiya.
По данным канала, ракета упала на базе Таджи.
На данный момент информация о пострадавших и нанесенном ущербе отсутствует.
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