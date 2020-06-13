СМИ сообщают об обстреле базы с военными США в Ираке

База в Ираке, на которой находятся американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные телеканала Al-Ababiya.

По данным канала, ракета упала на базе Таджи.

На данный момент информация о пострадавших и нанесенном ущербе отсутствует.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Отбиться от Ирана: США развернули «Патриоты» в Ираке

— Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

— Трое военных погибли: база США в Ираке подверглась нападению