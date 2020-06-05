Число вылечившихся от коронавируса российских военных выросло до 4211

В России за сутки от коронавируса вылечились 90 военных, что увеличивает общее число выздоровевших до 4211, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Общая численность выздоровевших в ВС РФ увеличилась до 4211 человек», - говорится в сообщении.

Отмечается, что коронавирусом продолжают болеть 1433 военных, двое из них находятся в тяжелом состоянии. У большинства коронавирус протекает без симптомов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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