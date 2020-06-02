Иностранных участников парада Победы разместят в санаториях Подмосковья

Министерство обороны России зарезервировало места в санаториях Московской области для размещения иностранных участников парада Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного военно-медицинского управления ведомства Дмитрия Тришкина.

В пяти подмосковных санаториях зарезервировано 1,5 тыс. мест, отметил Тришкин. Он добавил, что в настоящее время проводится дезинфекция помещений, создан запас средств индивидуальной защиты для иностранных военных делегаций.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что к участию в параде Победы приглашены парадные расчеты 19 государств.

В связи с пандемией коронавируса традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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