В системе ВС России выявлено 1994 случая COVID-19

В системе Вооруженных сил России, по состоянию на 1 июня, зафиксировано 1 994 случая новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в бюллетене Министерства обороны.

На данный момент коронавирус нового типа выявлен у 1 489 военных в органах военного управления, объединениях, соединениях и воинских частях, указано в сообщении. Отмечается, что положительные результаты тестирования на COVID-19 также зафиксированы у 505 курсантов и слушателей высших военных учебных заведений.

По последней информации, в России выявлено 414 878 случаев COVID-19, из них 4 855 — с летальным исходом. Выздоровели 175 877 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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