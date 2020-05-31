Трамп похвалил действия Нацгвардии в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп похвалил работу Национальной гвардии, силы которой были применены при разгоне беспорядков в Миннеаполисе. Соответствующее заявление он сделал в своем Twitter.

Он также отметил, что мэр города Джейкоб Фрей, который также является представителем Демократической партии, принял решение о задействовании подразделений Нацгвардии слишком поздно.

По его мнению, Национальную гвардию должны были ввести в город еще два дня назад, чтобы предотвратить разрушения, а также разгром полицейского участка в Миннеаполисе.

«Отличная работа, Национальная гвардия. Никаких игр!» — добавил Трамп.

Это происходит на фоне массовых беспорядков в США из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. В тот день сотрудник полиции при задержании встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но правоохранители не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации.

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