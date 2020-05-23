Украина заявила о заинтересованности в сохранении Договора по открытому небу

Украина заинтересована в сохранении Договора по открытому небу при условии соблюдения его условий всеми сторонами соглашения, говорится в официальном комментарии украинского министерства иностранных дел. Заявление опубликовано на сайте министерства.

Украинская сторона отмечает снижение эффективности договора с 2015 года, что связывается с невозможностью осуществлять международный мониторинг за военной активностью России, указано в комментарии.

При этом Украина призывает стороны соглашения приложить усилия для поисков выхода из сложившейся ситуации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о выходе американской стороны из Договора по открытому небу.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и начал действовать с 2002 года. Он позволяет странам-участницам (34 государства) открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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