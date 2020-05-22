В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты

В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции были уничтожены шесть бандитов, которые планировали теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

По данным комитета, ликвидированные боевики были связаны с ИГИЛ (террористическая группировка запрещена в России), координировались с их эмиссаром, они планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также намеревались совершать вымогательства.

В НАК рассказали, что при попытке задержания преступники оказали силовикам вооруженное сопротивление.

«Ответным огнем бандиты нейтрализованы», — сообщили в информационном центре комитета.

Там добавили, что в ходе спецоперации был ранен один спецназовец. Среди гражданского население пострадавших нет.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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