Рогозин заявил, что против «супер-пупер» ракеты Трампа «нам ловить нечего»
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о разработке новой сверхмощной ракетой. Заявление он опубликовал в свой Twitter-аккаунт.
Он пошутил, что «сдался» после такого заявления.
«Нет, ну против «супер-пупер» ракеты нам ловить нечего», — написал Рогозин.
Ранее Трамп заявил, что в США идет разработка ракеты, которая в 17 раз превышает скорость звука.
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