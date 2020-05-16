Рогозин заявил, что против «супер-пупер» ракеты Трампа «нам ловить нечего»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о разработке новой сверхмощной ракетой. Заявление он опубликовал в свой Twitter-аккаунт.

Он пошутил, что «сдался» после такого заявления.

«Нет, ну против «супер-пупер» ракеты нам ловить нечего», — написал Рогозин.

Ранее Трамп заявил, что в США идет разработка ракеты, которая в 17 раз превышает скорость звука.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты»