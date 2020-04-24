Российские специалисты провели дезинфекцию в трех итальянских городах

Российские военные специалисты устроили дезинфекцию в домах для пожилых людей в таких городах итальянской провинции Брешиа (Ломбардия), как Квинцано-д'Ольо, Понтевико и Пральбойно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Работы прошли во внутренних помещениях трех лечебных учреждений, а также у прилегающих к ним дорог.

Отмечается, что в них принимали участие и военнослужащие подразделения РХБ защиты вооруженных сил Италии.