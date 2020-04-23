Более 770 членов экипажа авианосца ВМС США заразились коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/125/13037125/20200316_gaf_ic07_010-pic905-895x505-82926.jpg">

Более 770 членов экипажа американского авианосца «Теодор Рузвельт» заразились коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба Военно-морских сил США.

Коронавирус нового типа диагностирован у 777 моряков, говорится в сообщении. Отмечается, что тестирование на COVID-19 прошли уже 90% членов экипажа.

Кроме того, ВМС США сообщают о 3919 отрицательных анализах и о 63 выздоровевшем.

До этого было известно о 150 зараженных военных, служащих на авианосце «Теодор Рузвельт».

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число заразившихся COVID-19 на авианосце ВМС США увеличилось до 550

— Свыше тысячи военных США заражены коронавирусом

— NYT узнала о коронавирусе у экс-капитана авианосца, где произошла вспышка заболевания