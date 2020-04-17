Москва обвинила Вашингтон в попытках оправдать свои шаги по милитаризации космоса
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление Соединенных Штатов об испытании российскими военными противоспутниковой ракеты, передает РИА «Новости».
По ее мнению, данное заявление является попыткой США оправдать свои шаги по размещению оружия в космосе.
Ранее командующий космическими силами американских ВВС Джон Реймонд заявил, что Россия 15 апреля испытала ракету, способную поражать спутники на земной орбите.
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