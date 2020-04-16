Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

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Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

Украинская сторона должна была вернуть 11 удерживаемых лиц, однако один из них отказался от перемещения.

Со стороны ДНР, в соответствии с договоренностями, было возвращено 9 человек.

Ранее сообщалось, что процесс передачи удерживаемых лиц происходит в районе КПВВ «Майорск» через линию соприкосновения возле Горловки.

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