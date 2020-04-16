Российские военные продезинфицировали 12 объектов в Белграде

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Российские военные специалисты провели дезинфекцию еще 12 объектов в Белграде за минувшие сутки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны России.

В число обработанных объектов входят военно-медицинский центр, республиканский институт и военный госпиталь, заявили в министерстве.

Кроме того, военные медики из России проконсультировали сербских коллег по вопросам организации приема больных, соблюдению противоэпидемического режима и организации питания.

Ранее отправленные Россией самолеты Ил-76 привезли в Сербию оборудование для проведения эпидемиологической диагностики и дезинфекционных мероприятий, а также военных специалистов.

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