Der Spiegel узнал о модернизации США размещенных в ФРГ ядерных боеголовок

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США модернизовали ядерные боеголовки, которые ранее были размещены на территории Германии. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По данным издания, модернизация прошла в рамках секретной операции, которая состоялась осенью 2019 года.

В ходе спецоперации с базы близ населенного пункта Бюхель около 20 боеголовок типа B61 были погружены на американский военный самолет для отправки в США на два дня.

Журнал также уточняет, что немецкое правительство было осведомлено о действиях Вашингтона и привело бундесвер в повышенную готовность, если что-то пойдет не так при транспортировке оружия.