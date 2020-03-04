СК заявил о снижении количества случаев с рукоприкладством и дедовщиной в армии
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Следственный комитет заявил об уменьшении количества неправомерных случаев с рукоприкладством и дедовщиной в армии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что количество самовольных уходов из воинской части или места службы снизилось в 1,7 раз.
Рукоприкладства по отношению к подчиненным стало меньше на 17,6%. Нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — на 3%.
Кроме того, на 7,6% сократилось число военнослужащих, которые пострадали от несоблюдения уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства.
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