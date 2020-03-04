СК заявил о снижении количества случаев с рукоприкладством и дедовщиной в армии

Следственный комитет заявил об уменьшении количества неправомерных случаев с рукоприкладством и дедовщиной в армии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что количество самовольных уходов из воинской части или места службы снизилось в 1,7 раз.

Рукоприкладства по отношению к подчиненным стало меньше на 17,6%. Нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими — на 3%.

Кроме того, на 7,6% сократилось число военнослужащих, которые пострадали от несоблюдения уставных правил взаимоотношений и рукоприкладства.

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