США и Израиль отменили совместные учения из-за коронавируса

Соединенные Штаты и Израиль приняли решение отменить совместные военные учения «Eagle Genesis» из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает CNN со ссылкой на председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли.

В учениях должны были принять участия американские военнослужащие воздушно-десантной бригады, дислоцированной в области Венеция в Италии, где наблюдается вспышка коронавируса, отметил Милли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

На данный момент заражены 90 240 человек. Умерли от коронавируса нового типа 3 108 человека, вылечились — 47 871.

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