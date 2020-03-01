SANA: Турция сбила два сирийских самолета в Идлибе

Турецкие военные сбили два самолета сирийской правительственной армии в районе Идлиба, сообщает агентство SANA.

По данным агентства, пилоты успешно катапультировались, их жизни ничто не угрожает.

Ранее силы правительства Сирии обстреляли в Идлибе турецких военных, в результате чего погибли 33 турецких военнослужащих, ранены еще более 30 человек. В Минобороны России пояснили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне населенный пункт Бехун с террористами.

При этом в районе Бехуна находились турецкие военные, которых там не должно было быть. Российская, сторона в свою очередь, предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, а также обеспечена эвакуация погибших и раненых турецких военных на территорию Турции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сирия закрыла воздушное пространство над Идлибом

— Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска

— Эрдоган сообщил Трампу о намерении вытеснить сирийскую армию из Идлиба