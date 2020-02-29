Politico: Пентагон против размещения Patriot в Турции

Пентагон выступил против инициативы госдепа США о размещении в Турции вдоль границ Сирии ЗРК Patriot. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри поддерживает удовлетворение просьбы Анкары о временном размещении ЗРК Patriot, но Пентагон считает это предложение безрассудным и обеспокоен «глобальными последствиями этого шага».

Как утверждает газета, помимо прочего Джеффри выступает за создание с участием США закрытой для полетов зоны над Идлибом. Американские военные считают, что такой шаг «создал бы плохой прецедент и не изменил бы расчеты россиян и сирийцев».

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