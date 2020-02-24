Турецкая подлодка зашла в Черное море с американским эсминцем

Турецкая подводная лодка зашла в Черное море вместе с ракетным эсминцем УРО «РОСС» Военно-морских сил (ВМС) США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на фотографии прохождения кораблей через пролив Босфор.

Отмечается, что подводная лодка типа «Превезе» была замечена на снимках на небольшом расстоянии впереди американского корабля. На данный момент официальной информации о совместных действиях судов в Черном море нет.

Ранее сообщалось, что американский эсминец УРО «РОСС» был обнаружен на территории акватории Черного моря.

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