Хуситы ударили баллистическими ракетами в сторону Саудовской Аравии

Несколько баллистических ракет были запущены по территории Саудовской Аравии правящими на севере Йемена мятежниками из движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщает агентство SPA.

Отмечается, что ракеты были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии.

Уточняется, что в сети были опубликованы кадры летящих над арабскими территориями ракет.

Также представитель арабской коалиции полковник Турки аль-Малики прокомментировал инцидент и назвал его «варварской атакой».

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