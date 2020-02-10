В России не исключили влияние коронавируса на поставки C-400 в КНР

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев допустил, что ситуация с коронавирусом может повлиять на поставки Китаю систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 «Триумф», которые должны произойти в рамках заключенных с Пекином контрактов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, такой вариант развития событий просчитывается.

«Не исключаю, что могут возникнуть какие-то задержки в исполнении наших всех контрактов», — сказал Михеев.

Он уточнил, что контракты связаны с обучением, а также приемкой этой техники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, от вируса в Китае погибли 910 человек.