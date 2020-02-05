Армия Сирии установила полный контроль в Саракибе

В Провинции Идлиб сирийской армией был установлен полный контроль над городом Саракиб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Кроме того, военные взяли под контроль три наблюдательных пункта, которые принадлежат турецкой армии.

Также местные СМИ рассказали о том, что армия Сирии смогла заставить боевиков бежать из города.

Уточняется, что город Саракиб является стратегически важным в провинции, поскольку расположен на перекрестке международных трасс M4 (Латакия — Алеппо) и M5 (Дамаск — Алеппо).

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