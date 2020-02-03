Эрдоган: Турция нанесла удары по 40 целям в Идлибе после гибели турецких военных

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие истребители F-16 ВВС ударили по 40 целям режима главы Сирии Башара Асада в Идлибе (Сирия) в ответ на обстрел турецких военнослужащих, передает ТАСС.

«Нашими целями стали приблизительно 40 точек. В результате огня нейтрализовано 30-35 сирийцев», — заявил турецкий лидер.

Ранее министерство обороны Турции заявило, что при столкновениях с сирийской правительственной армией в Идлибе погибли четыре турецких военнослужащих.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция заявила о гибели четырех военных при столкновениях с армией САР в Идлибе