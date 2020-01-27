Наблюдательный полет над Россией выполнят военные США и Канады

Американские и канадские военные с 27 января по 1 февраля выполнят наблюдательный полет над территорией России в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

По словам Рыжкова, в ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Уточняется, что полет будет совершен на канадском самолете наблюдения C-13OJ.

Рыжков отметил, что C-13OJ относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.