По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара

Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на источник в службах безопасности.

Отмечается, что всего в здание диппредставительство было запущено три ракеты.

По данным телеканала, одна из них поразила ресторан дипмиссии.

Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.

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