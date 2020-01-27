По посольству США в Багдаде нанесли три ракетных удара
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Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу. Об этом сообщает Al-Arabia со ссылкой на источник в службах безопасности.
Отмечается, что всего в здание диппредставительство было запущено три ракеты.
По данным телеканала, одна из них поразила ресторан дипмиссии.
Ранее сообщалось, что четыре ракеты упали в «зеленой зоне» Багдада, где расположены правительственные и дипломатические учреждения, в том числе посольство США.
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