Правительство Медведева выделило 127 млрд рублей на ледокол
Правительство России перед отставкой постановило выделить 127 млрд рублей из федерального бюджета на строительство атомного ледокола «Лидер». Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Кабмин постановил обеспечить финансирование строительство ледокола до его ввода в эксплуатацию в 2027 году. Государственным заказчиком проекта назначена корпорация «Росатом», застройщиком – федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.
Ранее после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию правительство и премьер-министр Дмитрий Медведев объявили, что уходят в отставку.
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