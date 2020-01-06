Меркель, Макрон и Джонсон призвали Иран отказаться от действий, противоречащих СВПД

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран отказаться от действий, которые противоречат Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе, который был распространен кабмином ФРГ сказано, что Франция, Германия и Британия призывает Иран воздержаться от «насильственных действий и их поддержки».

«Мы также призываем Иран воздерживаться от соответствующих действий, которые не соответствуют ядерному соглашению», — отмечается в заявлении.

Ядерная сделка была подписана в 2015 году, однако в 2018 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из соглашения и введения экономический санкций в отношении Ирана. В ответ Тегеран начал сокращать свои обязательства по СВПД.

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