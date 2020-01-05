США разочарованы решением Ирака о выводе иностранных войск

Соединенные Штаты разочарованы решением иракского парламента об ограничении иностранного присутствия в стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус.

В настоящее время США ожидают от Ирака дальнейших разъяснений.

Соединенные Штаты призывают Ирак оценить значимость дальнейшего присутствия в стране коалиции по борьбе с Исламским государством, а также экономических отношений между странами и взаимодействия в области безопасности.

Ранее сообщалось, что парламент Ирака принял резолюцию, обязывающую правительство прекратить присутствие иностранных сил в стране.

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