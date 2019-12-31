Помпео: США готовы на решительные меры для защиты от иранских угроз

Соединенные Штаты готовы на решительные действия для защиты от иранских угроз, заявил госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В ходе переговоров стороны обсудили удары Вооруженных сил США по объектам шиитской военизированной группировкой «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии, а также опасность иранского присутствия в регионе.

Помпео заявил, что Соединенные штаты предпримут решительные действия для защиты своих граждан и их интересов от иранских угроз.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы США нанесли удары по пяти объектам шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла». Действия США стали ответом на атаки на иракские военные базы, на которых располагаются силы коалиции.

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