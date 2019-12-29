ДНР ожидает от Киева передачу еще 6 человек
В самопровозглашенной Донецкой народной республике рассказали, что Киева еще должен передать шесть человек в рамках обмена. Об этом сообщает РИА «Новости».
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова также отметила, что на данный момент эти люди направляются к месту обмена.
«Мы сейчас ожидаем шестерых наших людей из списка. Они едут», — подчеркнула она.
Уточняется, что ранее в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными. В результате киевской стороной был передан 61 человек, а со стороны ДНР — 51 человек.
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