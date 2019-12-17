Сенат США одобрил оборонный бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

В сенате США по итогам голосования был утвержден государственный бюджет, выделенный на оборону страны в следующем году и предусматривающий введение санкций против российского газопровода «Северный поток - 2», сообщает РИА «Новости».

В проекте прописана также помощь Украине.

Теперь проект поступит на подпись главе США Дональду Трампу, который до этого обещал сразу же его одобрить.

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