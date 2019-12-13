МИД: Москва встревожена испытаниями США запрещенной ДРСМД ракеты

В МИД заявили, что в Москве обеспокоены тем, что Вашингтон провел испытания ракеты, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимира Ермакова.

«Нас это тревожит. Естественно, мы будем это учитывать», — сказал Ермаков.

Дипломат отметил, что США имели права на испытания с связи с недавним выходом из ДРСМД. Ермаков обратил внимание на то, что испытания были проведены спустя всего несколько месяцев после разрыва договора Вашингтоном, значит, оружие разрабатывалось гораздо раньше.

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