Появились подробности гибели военного при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

В ходе ликвидации очага задымления на авианосце «Адмирал Кузнецов» погиб один из военнослужащих, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Северного флота.

По полученной информации, военнослужащий «погиб при борьбе за живучесть отсека».

Сообщается, что его тело было найдено поисковой группой. Его обнаружили в одном из помещений отсека.

Как известно, в данный момент осуществляется поиск офицера службы живучести корабля.

Ранее сообщалось о трех пропавших безе вести и 12 пострадавших в ходе пожара на корабле «Адмирал Кузнецов», произошедшем в четверг, 12 декабря.

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