Аваков рассказал про план по возвращению под контроль Киева украинской границы

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев намерен постепенно забирать под свой контроль части приграничных территорий в Донбассе. Об этом сообщает «Громадске».

Он отметил, что у Украины имеется «408 км границы».

«Мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов — раз, и вся граница у нас под контролем», — сказал Аваков.

Он добавил, что украинские военные придут на территорию Донбасса, когда данный регион будет освобожден «от вооруженных формирований».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин предрек вторую Сребреницу при закрытии границы военными Украины

— «Сребреница будет»: Путин опасается геноцида в Донбассе

— Пристайко: главной «красной линией» переговоров является граница Украины