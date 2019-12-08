Нетаньяху рассказал о возможном проведении военной операции в секторе Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил подготовиться к возможной военной операции против исламистов в секторе Газа из-за прошедших обстрелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что договоренностей с палестинским террористическим движением ХАМАС не будет достигнуто, пока идут обстрелы. Израильский премьер подчеркнул, что представители движения «чувствуют мощь» Израиля.

«То, что они получили три недели назад в ходе израильской операции «Черный пояс», когда нами были атакованы лидер «Исламского джихада» (организация запрещена в России) и десятки боевиков этой организации, было только началом», — сказал Нетаньяху.

Поручение о подготовке к военной операции было отдано министру обороны и армии обороны Израиля.

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