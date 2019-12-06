На Украине сообщили о завершении отвода сил в Петровском в Донбассе

Украинские силовики сообщили о том, что разведение сил и средств в районе Петровского в Донбассе завершено. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил Украины на странице в Facebook.

Согласно поступившей информации, разведение состоялось 6 декабря на участке №3.

Отмечается, что Госслужба по ЧС Укриана провело изъятие 244 взрывоопасных предметов. Кроме того, ее сотрудниками было демонтировано десять блиндажей и 28 вспомогательных сооружений.

«Завтра начнется верификация представителями СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ результатов завершения процесса разведения сил и средств», — написано в сообщении.

Как известно, отвод сил в районе Петровского стартовал 9 ноября.