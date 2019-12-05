Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию

Новым портом приписки плавучей платформы «Морской старт» станет поселок Славянка, который находится южнее Владивостока, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу владельца «Морского старта» группы S7.

По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.

Уточняется, что поселок Славянка находится в 80 км от границы с КНДР.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о том, что проект планируется перебазировать из американского порта Лонг-Бич на Дальний Восток. Он заявил, что местом базирования может стать порт в Большом Камне под Владивостоком. Причины перебазирования не пояснялись.

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