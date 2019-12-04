Турция намерена использовать С-400, несмотря на угрозы США

Депутаты международного комитета парламента Турции заявили, что Анкара не станет отказываться от приобретения и использования российских зенитных ракетных комплексов С-400 даже в том случае, если США введет санкции. Об этом пишут «Известия».

По словам члена данного комитета Юнуса Эмре, Турция не может «ставить под угрозу собственную безопасность» из-за возможных санкций Вашингтона.

«Борьба с терроризмом идет непосредственно у наших границ, из-за нашего географического положения мы буквально находимся в огненном круге,» — отметил Эмре.

Кроме того, депутат турецкого парламента Озтюрк Йылмаз выразил мнение, что Анкару вынудили приобрести системы С-400, так как США не согласились продать Анкаре установки Patriot.

Он подчеркнул, что американские системы будут использоваться наравне с вооружениями НАТО, размещенными в Турции.

«Однако не будут направлены против стран альянса», — заверил Йылмаз.

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