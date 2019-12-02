В ДНР заявили об обстреле местного аэропорта силовиками

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что украинские силовики 1 декабря обстреляли район донецкого аэропорта, выпустив 15 мин калибром 82 мм. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя ведомства, боевики из 56-й бригады украинских вооруженных сил открыли огонь с применением минометов калибром 82 мм по району аэропорта города Донецк.

Он отметил, что данные нарушения режима прекращения огня также зафиксировали наблюдателями Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года.

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